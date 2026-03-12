Бобслеисты Подмосковья выиграли пять медалей первенства России

Спортсмены Московской области завоевали золото, серебро и три бронзы на первенстве России по бобслею среди юниоров до 27 лет, которое проходит с 6 по 12 марта 2026 года в Сочи, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В соревнованиях двухместных экипажей победу одержали Степан Дубинко и Владислав Скулин, представляющие областной Центр олимпийских видов спорта. Серебро завоевали спортсмены из Краснодарского и Красноярского краев. Бронзовым призером стал подмосковный бобслеист Данила Курилин, выступавший в паре с Леонидом Михневичем из Красноярского края.

Еще одну бронзу представители региона выиграли в четверках. В состав экипажа вошли Степан Дубинко, Владислав Скулин, Данила Курилин и Даниил Кулешов. Золото и серебро в этой дисциплине завоевали команды из Москвы и Краснодарского края.

Среди юниорок в дисциплине «двухместный экипаж» Нина Клименко из Московской области в паре с Алиной Колобовой из Красноярского края стала серебряным призером. Победу одержала команда из Москвы, третье место занял дуэт спортсменок из Орловской области и Башкортостана.

В монобобе Нина Клименко также поднялась на пьедестал, завоевав бронзовую медаль. Первое и второе места заняли представительницы Орловской области и Москвы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.