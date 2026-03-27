Бобслеисты Подмосковья выиграли два золота на чемпионате России в Сочи

Сборная Московской области завоевала две золотые медали в финальный день чемпионата России по бобслею, который прошел с 19 по 26 марта 2026 года в Сочи. Всего в активе команды три золота и одна бронза, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В соревнованиях женских двухместных экипажей победу одержали Нина Клименко и Снежана Трофимец, представляющие областной центр олимпийских видов спорта. Серебро и бронзу завоевали спортсменки из Краснодарского края и Иркутской области.

Золото в мужских соревнованиях четырехместных экипажей выиграли Ростислав Гайтюкевич, Алексей Лаптев, Павел Травкин и Александр Ефимов. Второе место заняла команда Москвы, третье — представители Краснодарского края.

Ранее в турнире мужских двоек Ростислав Гайтюкевич и Алексей Лаптев также стали чемпионами России. Еще один подмосковный экипаж — Степан Дубинко и Александр Ефимов — завоевал бронзовые медали.

Чемпионат России прошел в Сочи в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются из зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.