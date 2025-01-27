Близнецы из Подольска заняли призовые места на первенстве по горнолыжному спорту

В Подольске на горнолыжном комплексе «Красная Горка» торжественно открыли первенство Федерации горнолыжного спорта и сноуборда, сообщили в пресс-службе округа.

В состязаниях приняло участие порядка 150 лыжников в возрасте от 5 до 12 лет из 16 горнолыжных комплексов Московской области и Москвы. Близнецы из Подольска Иван и Даниил Берсеневы взяли золото и бронзу.

Братья занимаются горными лыжами с шести лет. Они унаследовали любовь к этому спорту от отца, их младшие брат и сестра также занимаются на горнолыжном комплексе «Красная Горка». Ребята показали отличные результаты — Ваня занял первое место, а Даниил взял бронзовую медаль.

«На все сборы мы ездим вместе, также хожу с сыновьями на тренировки. Большое спасибо нашему тренеру Виктору Судневу, который заражает своей волей к победе и занимается с нами», — отметил отец мальчиков Даниил Берсенев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.