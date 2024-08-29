Благотворительный забег «Пульс добра» пройдет в Подмосковье 14 сентября

14 сентября в Коломне пройдет ежегодный благотворительный забег «Пульс добра», в котором примут участие дети-сироты, дети без попечения родителей и дети с особыми потребностями. Об этом сообщает пресс-служба благотворительного фонда «Исток».

Уникальный маршрут забега включает классический полумарафон 21,1 км, дистанции 10 км и 3 км, а также 300 и 600 метров для самых маленьких участников. Зарегистрироваться можно по ссылке.

На старт выйдут дети, находящиеся в организациях Московской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, люди с ограниченными возможностями, воспитанники школ адаптивной физкультуры и интернатов старше 7 лет включительно, любители и профессиональные спортсмены, а также самые маленькие бегуны в возрасте от 4 лет. Собранные средства пойдут на помощь детям- сиротам, и детям, оставшимся без попечения родителей.

Благотворительный забег «Пульс Добра» — это масштабный спортивный праздник, который проводит благотворительный фонд социальных программ Московской области «Исток» при поддержке Министерства физической культуры и спорта Московской области с 2015 года.

Мероприятие состоится 14 сентября с 10:00 до 16:00 по адресу: г. Коломна, Набережная реки Коломенки, д. 7 (Конькобежный центр «Коломна»).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.