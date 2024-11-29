Благотворительный волейбольный турнир прошел в Мытищах

В мытищинской школе № 8 состоялся 10-й юбилейный турнир по волейболу на Кубок Мытищинского Школьного Парламента, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Особенностью этих соревнований является тот факт, что в составах команд играют и ученики, и преподаватели. На протяжении всех игр зрители могли наблюдать захватывающие моменты, напряжённые розыгрыши и великолепные подачи.

Главная цель мероприятия — благотворительный сбор средств на реабилитацию Василия Сметанина, члена школьного парламента 7-го созыва, выпускника школы № 4 (к.2), попавшего в марте 2015 года в ДТП. Это мероприятие ещё раз подтвердило, что спорт может объединять людей ради достижения общих целей и помогать тем, кто нуждается в поддержке.

В этом учебном году в соревнованиях приняли участие 10 команд. Победителем стала сборная школы № 32.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

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