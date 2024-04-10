БК «Химки» вышел в полуфинал Суперлиги

Баскетбольный клуб «Химки» из Подмосковья достиг полуфинала плей-офф чемпионата России. В четвертьфинале они одолели БК «Купол-Родники» из Ижевска со счетом 3:1, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Этот клуб стал последним полуфиналистом. Ранее в следующий этап плей-офф прошли владивостокское «Динамо», «Зенит-2» из Санкт-Петербурга и «Темп-СУМЗ» из Ревды.

В четвертой игре четвертьфинала «Химки» одержали победу над «Купол-Родниками» (Ижевск) со счетом 89:64. Таким образом, команда из Московской области выиграла серию со счетом 3:1.

Самым результативным игроком матча стал Артем Востриков, набравший 16 очков. Также Илья Карпенков набрал 15 очков, Федор Ключников - 12, Илья Сорокин - 11 и Дмитрий Коршаков - 10.

На следующем этапе «Химки» встретятся с командой «Зенит-2» из Санкт-Петербурга. Первая игра серии состоится в Баскетбольном центре Московской области в Химках 18 апреля. Начало матча - в 19:00.

Чемпионат Суперлиги проводится в рамках федерального проекта «Спорт - норма жизни» национального проекта «Демография».



Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе работает свыше 12 тыс. спортивных объектов — за 10 лет их количество выросло на 60%.



«В следующие 5 лет капитально обновим 50 из них», - добавил губернатор.