БК «Химки» вышел в полуфинал Суперлиги в Химках

Баскетбольный клуб «Химки» вышел в полуфинал чемпионата Суперлиги, обыграв «Темп-СУМЗ» из Ревды со счетом 3:0 в серии до трех побед. Решающий матч прошел в Баскетбольном центре «Химки» и завершился со счетом 90:68, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Две победы подмосковная команда одержала на выезде, а третью — на домашней площадке. С первых минут встречи хозяева захватили инициативу и удерживали преимущество до финальной сирены. Слаженная игра и командная дисциплина позволили «Химкам» уверенно закрыть серию.

Поддержать баскетболистов пришли глава округа Инна Федотова и лидер Движения общественной поддержки Николай Томашов.

«Впереди самое интересное. Верим в команду и желаем спортсменам новых побед!» — отметила Инна Федотова.

Николай Томашов подчеркнул, что команда продемонстрировала характер и спортивный дух, а выход в полуфинал стал серьезным результатом, учитывая более высокую позицию соперника по итогам регулярного чемпионата.

Для болельщиков подготовили развлекательную программу: в перерывах выступила DJ-группа, в фойе прошел розыгрыш призов. Матч стал не только спортивным событием, но и праздником для зрителей. Теперь «Химки» готовятся к полуфинальным играм Суперлиги.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются из зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.