БК «Химки» в третий раз подряд стал победителем турнира памяти Александра Петренко

Баскетболисты из Химок выиграли соревнования за Кубок памяти Александра Петренко. 19–21 сентября участие в состязаниях принимали четыре команды: «Динамо» из Владивостока, «Тамбов», «Университет-Югра» и «Химки», передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Химчане завоевали золото турнира третий раз подряд.

В матче за первое место команда переиграла одного из самых принципиальных соперников последних лет — приморское «Динамо» — со счетом 81–74.

Игры проходили в баскетбольном центре «Арена Химки». На старте турнира хозяева площадки принимали сургутский «Университет-Югра» и закончили игру со счетом 80–59 в свою пользу. Во второй соревновательный день подопечные Глеба Плотникова одержали победу в матче против «Тамбова»: 79–66.

В заключительный день химчане встретились с командой «Динамо» и выиграли со счетом 81–74 (28–17, 15–13, 16–18, 22–26). На церемонии награждения отметили самых результативных игроков. Лучшим MVP турнира стал Виктор Заряжко.

Турнир памяти Александра Петренко — один из важнейших этапов подготовки баскетболистов к старту сезона. Впервые соревнования были организованы в 2007 году, в первую годовщину смерти капитана команды «Химки». Баскетболист погиб в автокатастрофе 21 июля 2006 года.

