БК «Химки» в Подмосковье выиграл второй матч 1/4 финала Суперлиги

Матч прошел с преимуществом подмосковной команды. Уже в первой четверти «Химки» завладели инициативой, а во втором игровом отрезке увеличили темп и ушли на большой перерыв с преимуществом в 16 очков.

После перерыва «Темп-СУМЗ» попытался сократить отставание, однако химчане контролировали ход встречи и не позволили сопернику приблизиться в счете. В заключительной четверти подмосковные баскетболисты закрепили преимущество и довели игру до победы.

Самыми результативными игроками в составе «Химок» стали Константин Шевчук, набравший 15 очков, и Владислав Шарапов с 14 очками. Следующий матч серии пройдет 13 апреля в Баскетбольном центре в Химках. В случае победы команда выйдет в полуфинал. Чемпионат России проходит в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются из зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.