БК «Химки» сыграет с «Темп-СУМЗ» в четвертьфинале Суперлиги

Баскетбольный клуб «Химки» вышел в плей-офф Суперлиги и в четвертьфинале встретится с командой «Темп-СУМЗ» из Ревды. Серия продлится до трех побед, первые матчи пройдут 7 и 9 апреля на выезде, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Первые два матча состоятся 7 и 9 апреля на площадке соперника в Ревде. Домашние игры пройдут 13 апреля и, при необходимости, 15 апреля. Решающий пятый матч, если счет в серии будет 2:2, запланирован на 18 апреля в Ревде.

«Команды демонстрируют достойную игру в этом сезоне, и противостояние "Химок" и "Темп-СУМЗ" наверняка порадует поклонников баскетбола зрелищными моментами, слаженными командными действиями и яркими индивидуальными выступлениями игроков», — отметил лидер движения общественной поддержки Владислав Степушин.

Клуб пригласил болельщиков поддержать команду на домашних матчах. Актуальная информация о серии публикуется на официальном сайте https://bckhimki.com/?ysclid=mniuxcxuc1183144830 и в социальных сетях БК «Химки».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются из зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.