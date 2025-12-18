БК «Химки» стал победителем последнего домашнего матча в этом году

Баскетбольный клуб «Химки» одержал победу над командой «Купол-Родники» в матче чемпионата Суперлиги. Финальная в этом году домашняя игра завершилась со счетом 77:72, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Победа в последнем домашнем матче — это доказательство силы и единства нашей команды. Они играют за Химки, они представляют наш городской округ и прославляют его. Поздравляем клуб и пожелаем команде в новом году еще больше побед», — отметила депутат Химок Юлия Мамай.

В начале матча гости смогли быстро завладеть площадкой. К концу первой четверти подопечные Глеба Плотникова уступали 10 очков. После перерыва соперник продолжил увеличивать преимущество.

Во второй половине матча «Химки» изменили тактику игры. Это позволило оставить соперников без очков долгое время. Финальная сирена зафиксировала уверенную победу 77: 72 в пользу химчан.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как „Выходи во двор“, дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.