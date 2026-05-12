БК «Химки» примет Челябинск в финале суперлиги 14 и 16 мая

Финальные матчи чемпионата Суперлиги по баскетболу пройдут в Химках 14 и 16 мая. БК «Химки» сыграет на домашней арене против клуба из Челябинска, уступая в серии со счетом 0:2, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Баскетбольный клуб «Химки» готовится к решающим играм за чемпионский титул. После двух стартовых матчей в Челябинске подмосковная команда уступает в финальной серии со счетом 0:2.

Теперь серия продолжится на домашней площадке. Поддержка болельщиков и игра на знакомом паркете могут помочь «Химкам» сократить отставание и вернуть интригу в борьбу за золото Суперлиги.

Встречи состоятся 14 мая в 19:00 и 16 мая в 14:00 в баскетбольном центре «Химки» по адресу: улица Кирова, владение 27. Вход для зрителей свободный.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность реализации программы «50 доступных ФОКов» и напомнил о том, чтобы все введенные в эксплуатацию спортивные объекты работали эффективно.

«(Программа — ред.) «50 умных ФОКов». Один из национальных приоритетов — это доступность массового спорта. Мы проводим заметные мероприятия в этом направлении. Центральные стадионы и подогрев полей, наши ФОКи (физкультурно-оздоровительные комплексы — ред.), бассейны мы дальше будем строить. Такой запрос есть, и это очевидно», — сказал Воробьев.