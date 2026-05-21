БК «Химки» обыграл Челябинск и сократил счет в финале

Баскетбольный клуб «Химки» победил челябинский ЧБК в пятом матче финальной серии чемпионата России Суперлиги со счетом 74:61 и сократил отставание в серии до 3:2. Встреча прошла в рамках борьбы за чемпионский титул, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Решающей стала третья четверть, в которой подмосковная команда ушла в отрыв и сохранила преимущество до финальной сирены. Счет по четвертям — 23:19, 11:17, 16:25, 11:13.

Самыми результативными игроками «Химок» стали Виктор Заряжко — 13 очков, 4 подбора и 3 передачи, Евгений Фидий — 12 очков и 3 подбора, Максим Карванен — 10 очков и 5 подборов. Владислав Шарапов набрал 8 очков и сделал 11 подборов, Клим Адайкин — 9 очков, 3 подбора и 3 передачи.

«Команда показала характер и настоящую спортивную волю. В таких матчах решают мастерство, настрой и умение собраться в ключевые моменты. Очень важно, что ребята не опустили руки и продолжают борьбу за чемпионский титул. Уверен, что поддержка родных трибун в шестом матче станет серьезным фактором. Приглашаю всех химчан прийти и поддержать нашу команду», — отметил лидер движения общественной поддержки Николай Томашов.

Шестой матч финальной серии пройдет 23 мая в баскетбольном центре «Химки» на улице Кирова, владение 27. Начало встречи — в 19:00.

Как ранее отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, на территории Московской области продолжится работа по ремонту спортивных стадионов, на это есть запрос.

«Мы продолжим дальше ремонтировать наши стадионы. Этот запрос есть везде, где стадион устарел и требует особого внимания», — уточнил губернатор.