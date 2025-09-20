сегодня в 20:00

БК «Химки» начал с победы на турнире памяти Александра Петренко

19 сентября впервом матче на турнире памяти Александра Петренко баскетбольный клуб «Химки» выиграл у «Университета-Югра» из Сургута со счетом 80–59. Химчане вели в счете три четверти, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

В ежегодном турнире в честь капитана баскетбольного клуба «Химки» Александра Петренко принимают участие четыре команды Суперлиги сезона 2025/2026: приморское «Динамо», «Тамбов», «Университет-Югра» и «Химки». Для нашей команды эти игры станут важной проверкой сил перед стартом официальных матчей чемпионата.

В первый игровой день «Химки» на своем паркете принимали баскетболистов сургутской командой «Югра», где химкинские баскетболисты выиграли серию со счетом 80–59 (23–8, 19–12, 21–20, 17–19).

Уже сегодня, 20 сентября, в 17:00, команду ждет дуэль с «Тамбовом», а заключительным испытанием для хозяев паркета станет игра против приморского «Динамо».

Трансляцию всех матчей турнира можно посмотреть в группе БК «Химки».

Расписание матчей БК «Химки»:

20 сентября, 17:00 (мск) — «Химки» × «Тамбов»;

21 сентября, 17:00 (мск) — «Химки» × «Динамо».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.