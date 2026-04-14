БК «Химки» из Подмосковья вышел в полуфинал Суперлиги

Баскетбольный клуб «Химки» из Подмосковья обыграл «Темп-СУМЗ» из Ревды в третьем матче четвертьфинальной серии и вышел в полуфинал чемпионата России. Встреча завершилась со счетом 90:86, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Решающая игра получилась напряженной. В первой четверти химчане создали преимущество, однако к большому перерыву соперник сумел не только сократить отставание, но и выйти вперед.

Во второй половине встречи «Химки» перехватили инициативу. Третья четверть прошла в равной борьбе и завершилась минимальным преимуществом подмосковной команды. В концовке «Темп-СУМЗ» попытался вернуться в игру, однако хозяева удержали преимущество и довели матч до победы.

Самыми результативными игроками стали Владислав Шарапов, набравший 16 очков, Федор Ключников с 13 очками, а также Константин Шевчук и Максим Ткаченко, записавшие на свой счет по 10 очков. По итогам серии «Химки» одержали три победы подряд и вышли в полуфинал Суперлиги. Чемпионат России проходит в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.