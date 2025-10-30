Бильярдист из Реутова подтвердил звание сильнейшего в области

Мастер спорта, дипломированный тренер и действующий спортсмен Олег Карафа-Корбут из Реутова в очередной раз доказал свою силу духа и высочайшее мастерство. 5 октября Олег стал пятикратным действующим чемпионом Московской области, с блеском защитив свой титул, сообщила пресс-служба администарции городского округа Реутов.

На этот раз победа была особенно ценной: за звание чемпиона боролись 28 сильнейших игроков, а сам Олег представлял родной город Реутов. В формате игры «до четырех побед» требовалась не только безупречная техника, но и железная выдержка. И он ее продемонстрировал, уверенно пройдя весь турнирный путь.

Его спортивная судьба началась 19 лет назад, и выбор этот был глубоко осознанным. С девяти лет Олег самостоятельно пришел в бильярд, и с тех пор кий стал неотъемлемой частью его жизни. За эти годы он собрал впечатляющую коллекцию наград: бронза Первенства России, победы в Кубке Москвы, титулы чемпиона Калужской области и множество других значимых трофеев.

Сегодня молодой человек — это в первую очередь тренер, посвящающий себя воспитанию нового поколения бильярдистов. Получив высшее образование в знаменитом РГУФКСМиТ, он с 2014 года передает свои знания и любовь к игре другим. Занятия под его руководством проходят в бильярдном клубе «Луидор» в Реутове, и посещают их с одинаковым энтузиазмом как взрослые, так и дети.

Несмотря на плотный тренерский график, Олег иногда выходит на турниры. Но теперь, как признается сам спортсмен, делает это исключительно «для души».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.