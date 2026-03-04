Биатлонный турнир объединил тысячи любителей в Москве

В ЮВАО прошел очередной этап Кубка по биатлону среди любителей. Местом проведения соревнований стала флагманская трасса столицы — самая протяженная в мире городская лыжня с искусственным снегом, проложенная в парке 850-летия Москвы и вдоль набережной в Капотне. Организаторов Pioner Cup поддержали столичный департамент спорта и программа социальных инвестиций «Родные города», реализуемая компанией «Газпром нефть». Мероприятие прошло при содействии Московского НПЗ.

На протяжении 5 лет предприятие неизменно поддерживает проведение соревновательного сезона Pioner Cup для спортсменов-любителей. Ежегодного его участниками становятся более 3,5 тыс. человек, представляющих 50 различных регионов Российской Федерации. Московский НПЗ оказывает содействие, обеспечивая участников состязаний качественным инвентарем и необходимой экипировкой. Организаторы Pioner Cup предусмотрели возможность участия в лыжных гонках для разных возрастов: существуют отдельные детские и семейные категории, а также заезды для инклюзивных спортсменов.

«Нововведения на трассе сделали гонки еще более захватывающими для спортсменов. Здесь появились новые подъемы и спуски, лыжня стала шире, дистанции — длиннее, есть теплые раздевалки, освещение и понятная навигация. Снежная погода в этом сезоне подарила возможность в полной мере открыть преимущества новой трассы. Это помогает привлекать новых участников и особенно детей в лыжное сообщество. Большая благодарность Московскому НПЗ, который традиционно оказывает весомый вклад в развитие наших соревнований», — отметил директор любительского кубка по биатлону Pioner Cup Андрей Кочуров.

Протяженность лыжного маршрута составляет примерно 13 км, он объединил зеленую зону парка и недавно благоустроенную набережную в Капотне. Развитой спортивной инфраструктурой могут пользоваться и сотрудники Московского НПЗ. Для тех, кто увлекается спортом и регулярно тренируется, на территории завода функционирует бесплатный спортивный комплекс.

«Московский НПЗ активно поддерживает проекты по развитию спорта и здорового образа жизни для жителей ЮВАО и сотрудников предприятия. Вокруг нашего современного производства мы создаем по-настоящему комфортную среду для жизни и отдыха горожан. Совсем рядом с МНПЗ появилась первая в мегаполисе флагманская лыжная трасса, которая позволяет проводить на свежем воздухе соревнования самого высокого уровня. Мы рады, что биатлон так полюбился москвичам и соревнования каждый год становятся большим праздником для тысяч участников», — пояснил пресс-секретарь Московского НПЗ Федор Казанцев.