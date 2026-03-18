Биатлонистка из Подмосковья Халили взяла серебро чеспионатат России в Тюмени

Биатлонистка из Подмосковья Анастасия Халили заняла второе место в суперспринте на чемпионате России в Тюмени. Турнир проходит с 14 по 22 марта 2026 года, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В дисциплине суперспринт на 7,5 км среди женщин спортсменка областного Центра олимпийских видов спорта и СШОР «Истина» из Истры финишировала второй. Победу одержала представительница Свердловской области, третье место заняла биатлонистка из Санкт-Петербурга.

Ранее на этом чемпионате Анастасия Халили выиграла золото в гонке преследования и завоевала бронзу в спринте на 7,5 км. Саид Каримулла Халили стал победителем мужского спринта на 10 км и гонки преследования. Кристина Резцова принесла команде серебро в гонке преследования.

По итогам трех соревновательных дней в активе сборной Московской области три золотые, две серебряные и одна бронзовая медали. Чемпионат России по биатлону проходит в Тюмени в соответствии с целями государственной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются из зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.