Биатлонистка из Подмосковья Халили выиграла золото чемпионата России в Увате

Биатлонистка из Подмосковья Анастасия Халили завоевала золото в последней рейтинговой гонке чемпионата России в Увате Тюменской области. Спортсменка стала лучшей в дисциплине «суперпасьют» на дистанции 6 км, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В женском суперпасьюте на 6 км представительница областного центра олимпийских видов спорта и СШОР «Истина» из Истры Анастасия Халили показала лучшее время и поднялась на высшую ступень пьедестала. Серебро завоевала Анастасия Томшина из Сахалинской области, бронзу — Виктория Сливко из ХМАО — Югры.

Соревнования чемпионата России по биатлону в дисциплинах «суперпасьют» и «марафон» проходят с 26 по 29 марта в Увате Тюменской области. Турнир проводится в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России».

По итогам сезона Союза биатлонистов России сборная Московской области стала победителем общекомандного зачета по количеству набранных очков. Рейтинг регионов сформирован по результатам чемпионата России по летнему биатлону, этапов Кубка России и чемпионата России по биатлону сезона 2025/2026.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в каждом городе Подмосковья отмечается огромная востребованность спортивных объектов.

«Поэтому мы стараемся активно развивать инфраструктуру. Это и лыжи, и спортивные объекты, бассейны», — сказал Воробьев.