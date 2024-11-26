Биатлониста Устюгова лишили золота Олимпиады в Ванкувере
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Российский биатлонист Евгений Устюгов, завершивший спортивную карьеру в 2014 году, был дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил, у него также отобрали медали, сообщает РБК.
Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию Устюгова. Апелляционный отдел поддержал выводы Антидопингового отдела (ADD) CAS, который посчитал, что российский лыжник нарушил антидопинговые правила. Вывод был сделан на основании аномалий, обнаруженных в биологическом паспорте атлета.
Спортсмен был наказан дисквалификацией на 4 года. Также все результаты, которых он достиг с 24 января 2010 года и до завершения карьеры в конце сезона 2013/2014, упраздняются. В том числе и выступление на Олимпиаде в Ванкувере в 2010 году. на этих Играх Устюгов завоевал золото в масс-старте и бронзу в эстафете.
Спортсмен может обжаловать данное решение в Федеральном суде Швейцарии.
Ранее CAS принял решение о лишении россиянина золотой медали Игр в Сочи в эстафете. Это произошло на основании данных, полученных из московской лаборатории. Лыжника признали виновным в употреблении допинга — оксандролона.
BIU заявил, что на данное решение CAS Устюгов подал апелляцию в Федеральный суд Швейцарии.