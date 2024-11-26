Биатлониста Устюгова лишили золота Олимпиады в Ванкувере

Российский биатлонист Евгений Устюгов, завершивший спортивную карьеру в 2014 году, был дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил, у него также отобрали медали, сообщает РБК .

Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию Устюгова. Апелляционный отдел поддержал выводы Антидопингового отдела (ADD) CAS, который посчитал, что российский лыжник нарушил антидопинговые правила. Вывод был сделан на основании аномалий, обнаруженных в биологическом паспорте атлета.

Спортсмен был наказан дисквалификацией на 4 года. Также все результаты, которых он достиг с 24 января 2010 года и до завершения карьеры в конце сезона 2013/2014, упраздняются. В том числе и выступление на Олимпиаде в Ванкувере в 2010 году. на этих Играх Устюгов завоевал золото в масс-старте и бронзу в эстафете.

Спортсмен может обжаловать данное решение в Федеральном суде Швейцарии.

Ранее CAS принял решение о лишении россиянина золотой медали Игр в Сочи в эстафете. Это произошло на основании данных, полученных из московской лаборатории. Лыжника признали виновным в употреблении допинга — оксандролона.

BIU заявил, что на данное решение CAS Устюгов подал апелляцию в Федеральный суд Швейцарии.