Бесплатный беговой центр появится на Гребном канале в Нижнем Новгороде
В Нижнем Новгороде создадут круглогодичный бесплатный беговой центр для спортсменов разного уровня, сообщает ИА «Время Н».
Проект реализуют совместно со Всероссийской федерацией легкой атлетики. Центр разместят на территории Гребного канала в районе спортивно-развлекательного центра «Горадром», уточнили в министерстве спорта Нижегородской области.
Внутри оборудуют мужскую и женскую раздевалки по 32 шкафчика, душевые, камеры хранения, универсальный зал для тренировок и лекций, а также площадку для занятий с тренером.
«Рядом с центром предусмотрены беговые дорожки со специальным прорезиненным покрытием, воркаут-зона и пространство для отдыха. Ожидается, около 150 тысяч посещений центра в год», — отметили в министерстве.
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