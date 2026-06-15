Бесплатный беговой центр появится на Гребном канале в Нижнем Новгороде

Проект реализуют совместно со Всероссийской федерацией легкой атлетики. Центр разместят на территории Гребного канала в районе спортивно-развлекательного центра «Горадром», уточнили в министерстве спорта Нижегородской области.

Внутри оборудуют мужскую и женскую раздевалки по 32 шкафчика, душевые, камеры хранения, универсальный зал для тренировок и лекций, а также площадку для занятий с тренером.

«Рядом с центром предусмотрены беговые дорожки со специальным прорезиненным покрытием, воркаут-зона и пространство для отдыха. Ожидается, около 150 тысяч посещений центра в год», — отметили в министерстве.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.