Бердин и Красоткин подписали контракты с «Сибирью» на 80 и 120 млн руб

Голкиперы Бердин и Красоткин продлили соглашения с «Сибирью»

Голкиперы Михаил Бердин и Антон Красоткин 15 апреля подписали новые контракты с «Сибирью». По данным Metaratings.ru , их оклады составят 80 и 120 млн рублей соответственно.

Бердин заключил двухлетнее соглашение с новосибирским клубом и заработает 80 млн рублей. Вратарь присоединился к команде по ходу текущего сезона и провел 20 матчей в регулярном чемпионате и плей-офф FONBET КХЛ.

Всего в КХЛ Бердин сыграл 127 матчей. Процент отраженных бросков в карьере составляет 91,6.

Красоткин подписал трехлетний контракт на 120 млн рублей. Вратарь выступает за «Сибирь» с 2020 года и провел за клуб 208 матчей, девять из которых — «на ноль».

Всего в КХЛ Красоткин сыграл 297 встреч. Его процент отраженных бросков — 91,7.

