Белорусская спортсменка возглавила мировой теннисный рейтинг

Арина Соболенко признана лучшей теннисисткой года
Спорт

Первая ракетка мира Арина Соболенко удостоена звания лучшей теннисистки 2025 года по версии Женской теннисной ассоциации (WTA), сообщают «Ведомости».

Она получила почти 80% голосов от представителей СМИ и стала лишь третьей спортсменкой за последние 15 лет, которой удалось защитить этот титул два сезона подряд. Соболенко также второй год подряд завершила сезон на вершине мирового рейтинга. В ее активе за год победа на турнире «Большого шлема» US Open, два титула на турнирах высшей категории WTA-1000 и один на турнире WTA-500. Ее суммарный призовой фонд за сезон составил рекордные 15 миллионов долларов.

В других номинациях WTA отметила несколько выдающихся теннисисток. Награду за лучший прогресс получила американка Аманда Анисимова, поднявшаяся в рейтинге с 36-го до 4-го места. Лучшим парным дуэтом признаны чешка Катерина Синякова и американка Тейлор Таунсенд. Победительницей в категории «Возвращение года» стала швейцарка Белинда Бенчич, вернувшаяся в тур после рождения ребенка и завершившая год на 11-й позиции. Звание «Новичок года» досталось 19-летней канадке Виктории Мбоко.

Россиянки Мирра Андреева, Диана Шнайдер, Екатерина Александрова и Вероника Кудерметова, хотя и были номинированы, в этот раз наград не получили.

