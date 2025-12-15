Белорусская спортсменка возглавила мировой теннисный рейтинг

Она получила почти 80% голосов от представителей СМИ и стала лишь третьей спортсменкой за последние 15 лет, которой удалось защитить этот титул два сезона подряд. Соболенко также второй год подряд завершила сезон на вершине мирового рейтинга. В ее активе за год победа на турнире «Большого шлема» US Open, два титула на турнирах высшей категории WTA-1000 и один на турнире WTA-500. Ее суммарный призовой фонд за сезон составил рекордные 15 миллионов долларов.

В других номинациях WTA отметила несколько выдающихся теннисисток. Награду за лучший прогресс получила американка Аманда Анисимова, поднявшаяся в рейтинге с 36-го до 4-го места. Лучшим парным дуэтом признаны чешка Катерина Синякова и американка Тейлор Таунсенд. Победительницей в категории «Возвращение года» стала швейцарка Белинда Бенчич, вернувшаяся в тур после рождения ребенка и завершившая год на 11-й позиции. Звание «Новичок года» досталось 19-летней канадке Виктории Мбоко.

Россиянки Мирра Андреева, Диана Шнайдер, Екатерина Александрова и Вероника Кудерметова, хотя и были номинированы, в этот раз наград не получили.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.