Бейсболисты балашихинского «Метеора» стали чемпионами всероссийских соревнований

С 9 по 11 декабря 2024 года в Санкт-Петербурге прошли Всероссийские соревнования по бейсболу памяти А. В. Чиженкова среди юношей 2013–2015 годов рождения, передает пресс-служба администрации городского округа Балашиха.

Команда СШОР «Метеор» под руководством А. А. Низова и Ю. Н. Жирова сразилась с пятью командами из Москвы, Московской области, Республики Крым, Краснодарского края и Санкт-Петербурга за медали этого престижного турнира, включенного в официальный перечень спортивных соревнований Министерства спорта России.

Игры проходили по круговой системе, что делало каждую встречу особенно важной. Бейсболисты «Метеора» показали отличную игру, защиту, питчинг и нападение. Все это позволило им завоевать золотые медали и повторить успех 2022 года.

Игры проходили в большом футбольном манеже с искусственным покрытием, что создало отличные условия для соревнований. Ребята проявили командный дух и поддержку друг друга. Этот опыт обеспечит юным бейсболистам еще большую сплоченность на главных соревнованиях предстоящего сезона — первенстве России в июне, которое для многих станет первым важным стартом.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.