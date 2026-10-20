Дочь Аркадия Райкина госпитализировали в тяжелом состоянии

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88-летнюю актрису Театра имени Вахтангова, заслуженную артистку РСФСР, дочь Аркадия Райкина Екатерину госпитализировали с подозрением на острое внутреннее кровотечение в кишечнике, сообщает Mash .

Ее доставили в московскую больницу в начале октября.

Сейчас актриса находится в тяжелом состоянии. Из-за слабости и тяжести заболевания артистка прикована к постели, она почти не передвигается самостоятельно.

Медики проводят пациентке интенсивную терапию, чтобы стабилизировать ее состояние и справиться с последствиями кровопотери.

Екатерина Райкина около 50 лет служила в Театре имени Вахтангова. Она играла Зелиму в «Принцессе Турандот» и Софью в «Дамах и гусарах», еще снималась в фильме «Благочестивая Марта».

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