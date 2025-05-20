Бейсболисты Балашихи завоевали золотые медали на международном турнире

Бейсболисты спортивной школы олимпийского резерва «Метеор» из Балашихи 2010–2012 годов рождения привезли золотые медали с VIII международного турнира «Брестская весна». Ранее в Республике Беларусь балашихинские бейсболисты завоевали бронзовые медали международного турнира. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

За победу боролись восемь сильнейших команд. Среди них 5 из России, 3 из Беларуси. Балашихинцы не оставили шансов соперникам, показав безупречную игру в атаке и защите.

Самым напряженным стал матч с «Минском» за первое место в группе, которое означало прямое попадание в финал. До последнего минчане сохраняли шанс отыгрыша, но наши спортсмены удержали преимущество — игра закончилась со счетов 4:1.

В финале балашихинцев ждал бой против московского «Спартака». Уже в первом иннинге «Метеор» захватил инициативу, разгромив столичных соперников и уверенно возглавив турнирную таблицу.

Итоговые места распределились следующим образом: 1 место — «Метеор» (Балашиха), на 2 месте — «Спартак» (Москва), 3 место — «Минск» (Беларусь).

Бейсболистов спортивной школы олимпийского резерва «Метеор» подготовили тренеры-преподаватели: Александр Анатольевич Низов, Юрий Николаевич Жиров, Виктор Иванович Самчук.

Подробную информацию по занятиям бейсболу можно получить на официальном сайте спортивной школы олимпийского резерва «Метеор».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются с зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.