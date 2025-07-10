Бейсболисты Балашихи стали чемпионами России

Первенство России по бейсболу среди юношей до 16 лет прошло в Балашихе. Победу в соревнованиях одержали воспитанники спортивной школы олимпийского резерва «Метеор» — команда из Балашихи вернула себе чемпионский титул. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

За главный трофей боролись 12 сильнейших команд из шести регионов страны. На групповом этапе спортсмены «Метеора» одержали победы над соперниками со счетом 19:0 и 15:4. В полуфинале с результатом 10:0 бейсболисты обыграли сборную команду Москвы — одного из фаворитов турнира. Команда показала высокую дисциплину в защите и мощную игру в атаке.

Финальный матч против сборной команды Санкт-Петербурга завершился счетом 29:1 в пользу балашихинцев. Судейская коллегия отметила высокий уровень подготовки команды, вручив сразу две индивидуальные награды игрокам «Метеора». Ярослав Афанасьев признан самым полезным игроком турнира и лучшим питчером, Никита Ефремов стал лучшим бьющим и защитником.

Чемпионский титул — важное достижение для всего коллектива «Метеора», особенно в возрастной категории до 16 лет, где последний подобный успех команда праздновала в 2014 году. Победа стала результатом многолетней работы тренерского штаба, спортсменов и всей системы подготовки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.