Бег и йога на пляже: биохакер рассказала о пользе тренировок на песке

Бег по песку на морском побережье — это не просто красивая картинка, но и огромная польза для организма, ведь песок — это настоящий природный тренажер. Биохакер Мария Милостова объяснила, почему бегать по песку так полезно и как еще можно тренироваться на пляже, сообщает RuNews24.ru .

Пляжный сезон не за горами, и можно использовать его не только для удовольствия, но и с пользой для здоровья, советует эксперт. Ведь мышцы и суставы человека эволюционно приспособлены к движению по неровным поверхностям, поэтому гладкие полы и беговые дорожки вовсе не то, что нужно для тренировок, в том числе профилактики плоскостопия.

По данным исследований, песок смягчает удары и минимизирует возможные травмы во время тренировки, укрепляет мышечный корсет и улучшает осанку, отметила специалист. Кроме того, по песку двигаться сложнее, что повышает эффективность занятий, особенно для тех, кто хочет похудеть. Также спортивные занятия и игры на песке улучшают потребление кислорода и в улучшают физическую форму в целом.

Помимо пробежек, Милостова советует заниматься на песчаном пляже фитнесом, выполнять силовые упражнения с собственным весом — отжимания и приседания, практиковать йогу и пилатес, а также играть в пляжные игры с мячом (волейбол, фрисби) и просто гулять пешком.