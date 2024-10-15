Бассейн в спорткомплексе «Радуга» в Дубне возобновил работу после ремонта

Раздевалки и душевые бассейна Дворца спорта «Радуга» в Дубне приводят в порядок после масштабного ремонта. За август и сентябрь в этих помещениях заменили трубы холодного водоснабжения, плитку, установили новую сантехнику, а также закупили шкафчики и мебель. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Перед полноценным открытием бассейна глава Дубны Максим Тихомиров встретился с коллективом, пообщался с воспитанниками спортивной секции. Все довольны изменениями.

«Работы в целом выполнены качественно, замечаний не было. Спросил мнение ребят. Они отметили, что все отлично. Это важно», — сказал Тихомиров.

Также в этом году в спорткомплексе «Радуга» обновили разметку и освещение в универсальном зале. Современные светильники позволяют потреблять в девять раз меньше электроэнергии, чем раньше.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.