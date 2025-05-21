Бассейн «Нептун» открыли в Щелкове после капремонта

В Щелкове открыли бассейн «Нептун» после капитального ремонта. В рамках работ здесь полностью обновили двухэтажное здание, площадь которого составляет 1 545,6 кв. м, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В бассейне появились новые и удобные раздевалки, зал для сухого плавания с оборудованием, малая чаша, системы вентиляции, инженерные коммуникации.

На сегодняшний день в центре реализуется 9 дополнительных общеобразовательных программ трех уровней сложности. Обучается более 1 500 человек, 50 из которых — дети-инвалиды. Ребята ежегодно становятся победителями и призерами профессиональных конкурсов: за последние 3 года норматив «Мастер спорта международного класса» выполнил 1 человек, «Мастер спорта России» — 17 человек, «Кандидат в мастера спорта» — 32 человека, 1 спортивный разряд — 16 человек.

Булгаков также добавил, что сегодня плавание — очень востребованный вид спорта в городском округе.

«Следующий на очереди — бассейн в Монино, строительство которого мы начали в 2024-м. Откроем его уже в следующем году», — рассказал глава Щелкова.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в каждом городе Подмосковья отмечается огромная востребованность спортивных объектов.

«Поэтому мы стараемся активно развивать инфраструктуру. Это и лыжи, и спортивные объекты, бассейны», — сказал Воробьев.