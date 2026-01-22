Баскетбольный клуб Химок проведет домашний матч с грозненским «Динамо»

Баскетбольный клуб «Химки» активно готовится к новому домашнему матчу в рамках чемпионата Суперлиги. Уже в эту субботу спортсмены выйдут на паркет против команды «Динамо» из Грозного, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В последний раз соперники встречались в декабре прошлого года, тогда победа осталась за химчанами. Сейчас подопечные Глеба Плотникова находятся на третьей строчке турнирной таблицы (11 побед в 17 матчах) с результатом в 28 очков. Соперники успели завоевать восемь побед в 15 играх и занимают девятое место с результатом 23 очка.

Матч состоится 24 января в Баскетбольном центре «Химки» по адресу: улица Кирова, владение 27. Спортивное противостояние начнется в 14:00.

Поддержать любимых спортсменов может любой желающий, вход для болельщиков бесплатный.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в каждом городе Подмосковья отмечается огромная востребованность спортивных объектов.

«Поэтому мы стараемся активно развивать инфраструктуру. Это и лыжи, и спортивные объекты, бассейны», — сказал Воробьев.