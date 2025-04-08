Баскетбольный клуб «Химки» вышел в полуфинал суперлиги

Подмосковный баскетбольный клуб «Химки» в четвертьфинале суперлиги со счетом 3:1 обыграл «Динамо» из Владивостока и вышел в полуфинал чемпионата, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Серия с дальневосточниками началась на паркете Баскетбольного центра в Химках. В домашних матчах подмосковные спортсмены уверенно выиграли две игры и повели в счете 2:0. Для выхода в полуфинал химчанам оставалось одержать только одну победу. Первую гостевую встречу химчане проиграли, а вот во второй тяжелейшей игре, перевернув ход встречи в третьей и четвертой четвертях, смогли выиграть у «Динамо» со счетом 87:77 (17:20, 21:22, 20:14, 29:21). БК «Химки» побеждает в серии со счетом 3:1 и выходит в полуфинал Суперлиги.

«Все игры получились на загляденье, что у нас в Подмосковье, что здесь во Владивостоке. Я считаю, что уже есть хорошая традиция играть с «Динамо» в плей-офф раз в год. Хочу поблагодарить всех зрителей и болельщиков за поддержку», — сказал после матча главный тренер БК «Химки» Андрей Мальцев.

В ½ чемпионата подмосковные баскетболисты сыграют с ЦСКА-2 из Москвы. Первые два матча пройдут в ДС «Динамо».

«Очень тяжелая серия, настоящая битва, настоящий праздник баскетбола. Мы серьезно готовились к противостоянию с «Динамо», подошли в хорошей форме, особенно после матчей Кубка России. Спасибо тренеру за доверие, для меня это первый плей-офф в карьере», — подвел итоги серии центровой БК «Химки» Владислав Шарапов.

Чемпионат Суперлиги по баскетболу проходит в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что бассейны пользуются популярностью во всех городах, поэтому в регионе будут строить и новые спортивные объекты.

«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал Андрей Воробьев.