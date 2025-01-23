Баскетбольный клуб «Химки» вышел в «Финал четырех» Кубка России

Подмосковный баскетбольный клуб «Химки» по сумме двух встреч обыграл БК «Парма» и вышел в «Финал четырех» Кубка России, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

«Хочу поздравить команду и весь клуб с победой и выходом в «Финал четырех». Спасибо всем, кто в нас верил и всегда поддерживает», — прокомментировал после победы главный тренер БК «Химки» Андрей Мальцев.

Первую встречу химчане проиграли с 12 очковым отставанием. Чтобы пройти в следующий этап розыгрыша Кубка БК «Химки» необходимо было выиграть встречу с разницей свыше 12 очков. БК «Парма» выступает в дивизионе выше — в единой лиге ВТБ, и являлся фаворитом в этом противостоянии.

В стартовой десятиминутке на паркете была равная борьба, но к большому перерыву подопечные Андрея Мальцева ушли в статусе лидера 42:41. Третью четверть БК «Химки» закончил с разницей +6 (56:50), однако для победы этого было недостаточно. В четвертой четверти химчане приложили все усилия и к концу заключительной десятиминутки сделали нужную разницу в +12 очков и перевели матч в овертайм. Дополнительное время осталось полностью за баскетбольным клубом «Химки», как итог — 94:75. Подопечные Андрея Мальцева выходят в «Финал четырех» Кубка России по баскетболу. Самым результативным игроком в составе подмосковной команды стал Александр Мальцев (22 очка).

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