Баскетбольный клуб «Химки» проведет домашний матч с «Металлургом»

Баскетбольный клуб «Химки» активно готовится к новому домашнему матчу в рамках чемпионата Суперлиги. Уже в четверг спортсмены выйдут на паркет против команды «Металлург» из Магнитогорска, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В последний раз команды встречались в ноябре прошлого года, тогда победа осталась за соперниками. Подопечные Романа Семернинова готовятся взять реванш: сейчас команда находится на восьмой строчке турнирной таблицы (11 побед в 20 матчах). «Металлург» успел завоевать шесть побед в 18 играх и занимают 12 место с результатом в 24 очка.

«Спорт объединяет, вдохновляет и заряжает энергией. Матч „Химок“ с „Металлургом“ — это шанс увидеть, как упорство и мастерство преодолевают любые трудности. Приглашаю всех неравнодушных прийти на игру, поддержать наших ребят и почувствовать себя частью большой спортивной семьи», — отметил депутат Химок Глеб Демченко.

Матч состоится 12 февраля в Баскетбольном центре «Химки» по адресу: улица Кирова, владение 27. Спортивное противостояние начнется в 19:15. Поддержать любимых спортсменов может любой желающий, вход для болельщиков бесплатный. Трансляцию всех игр также можно увидеть на официальном сайте команды.https://bckhimki.com/

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как „Выходи во двор“, дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.