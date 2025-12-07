Баскетбольный клуб «Химки» проведет домашний матч против грозненского «Динамо»

Баскетбольный клуб «Химки» готовится к новому домашнему матчу Кубка России. Спортсмены выйдут на паркет против команды «Динамо» из Грозного, сообщили в пресс-службе местной администрации.

Это уже вторая игра химчан в Кубке России. Прошлый непростой матч завершился в пользу «Динамо» со счетом 70:66. Теперь подопечные Глеба Плотникова намерены взять реванш в ответной игре на домашней площадке.

Матч состоится 10 декабря в Баскетбольном центре «Химки» (улица Кирова, владение 27). Спортивное противостояние начнется в 19:00. Поддержать любимых спортсменов может любой желающий, вход для болельщиков бесплатный.

Кроме того, химчане принимают участие в Чемпионате Суперлиги. Уже завтра, 6 декабря команда отправится на очередную выездную игру Ростов-на Дону, где сыграет с местным «БАРС-РГЭУ». Прямые трансляции всех матчей можно посмотреть на официальном сайте команды.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что в регионе очень важно завершить строительство всех спортивных объектов.



«Нам очень важно все спортивные объекты, которые строятся, завершить. Вы знаете, что большая работа ведется по реконструкции центральных стадионов наших городов и большой запрос у жителей на дальнейшую модернизацию: бассейн, ледовые арены», — сказал Воробьев.