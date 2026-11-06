Баскетбольный клуб «Химки» обыграл «Металлург» в домашнем матче Суперлиги

Баскетбольный клуб «Химки» 5 ноября победил «Металлург» со счетом 74:64 в чемпионате России — Суперлиге. Встреча прошла в баскетбольном центре «Химки», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Химки» выиграли домашний матч у «Металлурга» со счетом 74:64. Гости оказали сопротивление, но хозяева площадки добились победы. Счет по четвертям — 18:17, 20:22, 16:12, 20:13.

Лучшим игроком в составе победителей стал Андрей Сопин, набравший 17 очков и сделавший 3 перехвата. Виктор Заряжко записал на свой счет 12 очков, 4 подбора и 4 передачи. Владислав Шарапов оформил дабл-дабл — 10 очков и 10 подборов. Александр Захаров принес команде 10 очков и сделал 3 подбора, Артем Востриков — 8 очков и 4 подбора, Денис Левшин — 7 очков и 3 подбора. Федор Ключников отметился 5 подборами и 3 передачами.

Ранее, 2 ноября, «Химки» дома обыграли действующего чемпиона Суперлиги — челябинский «ЧБК» — со счетом 117:82. Во встрече финалистов прошлого сезона химчане взяли реванш за поражение в прошлогодней золотой серии.

Далее команду ждет выездная серия. 12 ноября «Химки» сыграют в Ижевске с «Купол-Родники», а 15 ноября встретятся в гостях с «Тамбовом».

Все больше возможностей для занятий спортом появляется при поддержке государственной программы «Спорт России»: возрожден Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», развивают детский спорт, разные направления адаптивного спорта и ресоциализации ветеранов СВО. Одна из основных целей программы — к 2030 году регулярно заниматься спортом должны до 70% россиян (сейчас это делают 60,3% жителей страны).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.