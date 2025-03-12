Подмосковный баскетбольный клуб «Химки» начинает борьбу за Кубок России. Первый матч «Финал четырех» химчане проведут 14 марта, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

БК «Химки» проведет полуфинальную встречу с БК «Пари НН» из Нижнего Новогорода. Начало игры в 20:00. В другом матче сыграют БК «Уралмаш» (Екатеринбург) и «МБА-МАИ» (Москва).

16 марта в 13:00 пройдут игры за третье место, а финал будет сыгран в этот же день в 16:00.

Подмосковный клуб единственный представитель Суперлиги в розыгрыше «Финала четырех» Кубка России по баскетболу. Все соперники химчан выступают дивизионом выше в единой лиге ВТБ. Для БК «Химки» выход в «Финал четырех» стал вторым за прошедшие три года. Последний раз «желто-синие» были обладателями Кубка России в 2008 году.

«Финал четырех» Кубка России по баскетболу пройдет с 14 по 16 марта в Нижнем Новгороде на паркете КРК «Нагорный». Турнир организован в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.