Баскетболисты Мытищ стали четвертыми на Всероссийских соревнованиях среди юношей

На групповой стадии первенства России мытищинские юноши проиграли все 3 встречи, однако в плей-офф команда преобразилась. Для начала взяла верх над серебряным призером прошлого сезона БК «Калий-Баскет» из Березников (63:60), а в четвертьфинале в подмосковном дерби переиграла БК «СФБ» из Солнечногорска (62:47).

Только в полуфинале мытищинцы уступили будущему победителю первенства — столичной СШОР «ЦСКА», а в матче за 3-е место не справились с волнением в игре против СШОР Невского района Санкт-Петербурга. Но и 4-е место наших ребят в противостоянии с лучшими баскетбольными школами страны — результат впечатляющий.

В символическую пятерку первенства России попал мытищинский баскетболист Никита Некрасов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются с зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.