Баскетболисты Лобни выиграли Кубок Подмосковья

Финал Кубка Московской области по баскетболу прошел 9 марта во Дворце спорта «Лобня». Мужская команда Лобни обыграла соперников из Лыткарино и стала чемпионом региона, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В решающем матче встретились давние соперники — команды из Лобни и Лыткарино. С первых минут игра проходила в напряженной борьбе. Хозяева площадки показали уверенную игру, характер и волю к победе и в итоге одержали верх над гостями.

Победители получили почетный кубок и звание чемпионов Московской области. Кубок региона — ежегодное соревнование, которое проводит Московская областная федерация баскетбола. В турнире участвуют команды из разных городов Подмосковья.

Дворец спорта «Лобня» имени Сергея Сокола расположен по адресу: улица Ленина, 65. Комплекс открыт в 2003 году. Здесь проходят соревнования всероссийского и международного уровней, тренируются местные команды, работают секции для детей и взрослых. Телефон для справок: +7 (495) 577-41-30.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.