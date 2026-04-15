Баскетболисты из Мытищ завоевали четыре серебра первенства Подмосковья

Спортсмены из Мытищ 12 апреля стали призерами финальных матчей первенства Московской области по баскетболу среди команд спортивных школ. Воспитанники местной спортшколы завоевали четыре комплекта серебряных медалей, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В финальной стадии турнира отличилась команда юношей 2010 года рождения под руководством Алексея Кротова. В полуфинале мытищинцы обыграли СШОР «Спартак» из Люберец со счетом 64:52, а в решающем матче уступили команде СШ Павловский Посад — 58:85.

Серебряные медали также завоевали юноши 2014 года рождения, которых тренирует Олег Барковский. В полуфинале они победили БК «СФБ» из Солнечногорска — 56:47. В напряженном финале с СШОР № 1 из Химок команда уступила с минимальной разницей — 46:49.

Команда девушек 2012 года рождения под руководством Ольги Лаптевой в полуфинале обыграла «СШОР по ИВС» из Видного — 62:48. В финале спортсменки проиграли ЦСШ № 1 из Наро-Фоминска со счетом 53:60. Девушки 2013 года рождения, которых тренирует Валерия Миронова, уверенно прошли полуфинал, победив СШОР из Ногинска — 46:18, однако в финале уступили СШ «Раменское» — 41:52.

«Учащиеся и воспитанники кружков и секций — это жители, которые участвуют в культурных и спортивных мероприятиях не только по всей России, но и мира, прославляя родные Мытищи. Мы гордимся ими!» — сказала глава городского округа Юлия Купецкая.

Она отметила, что успехи юных спортсменов подтверждают высокий уровень подготовки в муниципальных спортивных школах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.