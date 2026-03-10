Баскетболисты из Мытищ завоевали бронзу первенства Подмосковья

Юниоры из Мытищ стали бронзовыми призерами первенства Московской области по баскетболу среди игроков 2008 года рождения. Финал четырех прошел 8 марта в ФОК «Олимп», хозяева площадки уверенно выиграли матч за третье место, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Финал четырех первенства Московской области среди юниоров 2008 года рождения завершился 8 марта в мытищинском ФОК «Олимп». В решающий день турнира команды разыграли медали и определили победителя сезона.

В матче за третье место хозяева соревнований, уступившие в полуфинале, обыграли СШ «Фрязино» со счетом 85:43. Мытищинская команда с первых минут захватила инициативу и уверенно довела встречу до победы, став бронзовым призером турнира.

В финале СШОР № 1 «Химки» победила СШОР люберецкого «Спартака» со счетом 83:60 и завоевала чемпионский титул.

«Наша СШОР по баскетболу — настоящая кузница чемпионов. Ее воспитанники прославляют Мытищи не только в регионе, но и далеко за его пределами», — отметила глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность реализации программы «50 доступных ФОКов» и напомнил о том, чтобы все введенные в эксплуатацию спортивные объекты работали эффективно.

«(Программа — ред.) «50 умных ФОКов». Один из национальных приоритетов — это доступность массового спорта. Мы проводим заметные мероприятия в этом направлении. Центральные стадионы и подогрев полей, наши ФОКи (физкультурно-оздоровительные комплексы — ред.), бассейны мы дальше будем строить. Такой запрос есть, и это очевидно», — сказал Воробьев.