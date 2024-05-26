Баскетболисты из Малаховки стали серебряными призерами Суперфинала чемпионата АСБ

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Команда МГАФК из р. п. Малаховка городского округа Люберцы стала серебряным призером Суперфинала чемпионата Ассоциации студенческого баскетбола среди мужских команд. В финальной игре подмосковные баскетболисты уступили представителям УрФУ из Екатеринбурга, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Суперфинал чемпионата АСБ прошел в Химках на площадке Баскетбольного центра Московской области. Игрой-открытием соревновательного дня стал «Матч друзей», в котором встретились сборные АСБ и министерства физической культуры и спорта Московской области.

На церемонии открытия Суперфинала, в котором приняли участие прославленные российские и советские спортсмены, министр физической культуры и спорта Московской области Алексей Перов зачитал приветствие губернатора Подмосковья Андрея Юрьевича Воробьева к участникам, гостям и организаторам спортивного мероприятия.

Обладателями Кубка Белова сезона 2023/2024 стали баскетболисты Уральского федерального университета города Екатеринбург (УрФУ). В финальном матче они победили подмосковную команду из Московской государственной академии физической культуры (МГАФК) со счетом 89:75. Таким образом, впервые стали чемпионами АСБ. Замкнули тройку призеров спортсмены из Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна (ГУТиД).

Суперфинал Ассоциации студенческого баскетбола впервые проводится в Московской области. Церемония передачи Подмосковью права проведения Суперфинала АСБ 2024 состоялась на ХI международном форуме «Россия — спортивная держава» в Перми.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также губернатор сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.