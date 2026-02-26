Баскетболисты из Химок выиграли международный турнир 3×3

сегодня в 17:01

Команда Khimki Power 24 февраля завоевала главный трофей международного турнира по баскетболу 3×3 Palova-Snowball имени Николая Ермашова. Спортсмены центра спортивной подготовки № 5 обыграли соперников из Китая, Азербайджана, Белоруссии и России, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В полуфинале подопечные Даниила Абрамовского победили сборную Белоруссии, а в финале — российскую команду Alfa Rocket Team. Оба матча прошли в напряженной борьбе, исход встреч решился на последних секундах.

За Khimki Power выступали Илья Рожков, Егор Захаров, Иван Чиганов и Владимир Соловьев. Соловьев получил приз MVP как самый ценный игрок турнира.

Главный тренер команды Даниил Абрамовский отметил, что победа стала важным этапом после серии неудач и позволила подтвердить уровень команды на международной арене. Трофей передали руководству центра спортивной подготовки № 5 во время тренировки в баскетбольном центре «Химки».

«Сейчас российские спортсмены испытывают ограничения на международной арене, были опасения касательно конкурентоспособности. Но результат говорит сам за себя: работа тренерского штаба и ребят ведется в правильном направлении, позволяя одерживать победы над иностранными соперниками», — отметила генеральный директор Татьяна Аратова.

Кубок пополнил коллекцию достижений направления 3×3, которое в центре развивают уже восемь лет.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.