Баскетболисты и тренеры Подмосковья стали чемпионами Игр стран СНГ

Спортсмены и тренеры из Московской области, включенные в составы мужской и женской сборных России U-17, стали обладателями сразу двух золотых медалей III Игр стран СНГ по баскетболу 3×3 в Азербайджане, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

​Выдающимся получилось выступление у мужской сборной нашей страны. На групповом этапе российские баскетболисты взяли верх над сборными Таджикистана — 21:1, Киргизии — 21:4 и Азербайджана — 21:8. Затем команда в полуфинале турнира обыграла представителей Узбекистана со счетом 18:9. За «золото» сборная России боролась с представителями Белоруссии. Игра прошла без интриги: на протяжении всего матча российская команда удерживала инициативу и одержала победу со счетом 21:8.

​В составе мужской сборной выступали трое воспитанников подмосковного Центра спортивной подготовки № 5: Кирилл Каштанов, Тимофей Шошин и Сергей Чигишов (все игроки команды «ЦСП-Химки-2»), а также Никита Симаев.

​Кроме того, в решающем матче среди женских команд россиянки под руководством тренера из Московской области Олеси Абрамовской сошлись с хозяйками — сборной Азербайджана, которой уступили в игре группового этапа. В финальном противостоянии команда России сумела взять реванш. Встреча завершилась со счетом 19:13.

​В погоне за золотыми наградами Игр стран СНГ женская сборная России на групповой стадии одолела соперниц из Узбекистана — 16:14, Белоруссии — 21:15, Казахстана — 20:7, но с минимальной разницей в счете уступила сборной Азербайджана — 18:19, что не помешало россиянкам выйти в плей-офф. В матче ½ финала Игр стран СНГ баскетболистки из России снова встретились с командой из Белоруссии. Встреча завершилась с таким же результатом, как и в группе — 21:15.

​На протяжении всего турнира национальную команду возглавляла тренер подмосковного коллектива Khimki Power Олеся Абрамовская. Также отметим, что в штабе обеих сборных на Играх работали тренер Khimki Power Даниил Абрамовский и массажист Владимир Алексеев.

​На сегодняшний день в активе спортсменов из Московской области 15 медалей Игр стран СНГ, из которых десять золотые, четыре серебряные и одна бронзовая.

Ранее представители региона успешно выступили на соревнованиях по бадминтону, каратэ, боксу, дзюдо и фехтованию.

Соревнования по баскетболу 3×3 в рамках III Игр стран СНГ проходили в Азербайджане 5 и 6 октября.

​Напомним, что Подмосковье на Играх представляют 22 спортсмена в девяти соревновательных дисциплинах: греко-римская борьба, дзюдо, фехтование, волейбол, баскетбол, каратэ, тхэквондо, бокс и бадминтон.

​За период проведения Игр будет разыграно 246 комплектов медалей в 23 видах спорта. В этом году для участия в соревнованиях в Азербайджан приехали представители 13 стран мира, причем 5 из них не входят в состав СНГ: Турция, Куба, Кувейт, Пакистан, Оман, Туркменистан, Таджикистан, Узбекистан, Киргизия, Казахстан, Белоруссия, Азербайджан и Россия. Делегация сборной России одна из самых представительных. В ее состав вошли 263 спортсмена. Больше лишь у хозяев Игр — сборной Азербайджана.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.