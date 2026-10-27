Баскетболисты «Химок-2» провели мастер-класс в центре «Алтуфьево»

Главный тренер «Химок-2» Василий Гарский и игроки Илья Рожков и Федор Лаврехин провели для детей баскетбольный мастер-класс. Воспитанники отработали финты, потренировались в бросках по кольцу и сыграли товарищеский матч. В завершение прошел конкурс бросков со штрафной линии, победитель которого получил фирменное джерси.

В центре «Алтуфьево» занимаются порядка 50–70 детей. У воспитанников есть своя баскетбольная команда, а также секции футбола, волейбола и борьбы. Их работу обеспечивают тренеры-волонтеры.

Гости вручили руководству центра баскетбольный мяч и вымпел с автографами тренера и игроков. Эти подарки пополнят коллекцию музея спортивных наград центра. Кроме того, воспитанникам передали несколько мячей для тренировок.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.