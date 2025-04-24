Баскетболистки Подмосковья завоевали бронзовые медали на Всероссийских соревнованиях

СШОР по баскетболу из городского округа Мытищи завоевала бронзовые медали всероссийских спортивных соревнований среди девушек до 15 лет (2011 г. р.) им. Евгения Гомельского, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В матче за третье место подмосковные баскетболистки встретились с СШОР им. Александра Гомельского. СШОР по баскетболу из Мытищ в середине третьей четверти уступала московской команде — 6, но к последнему перерыву свела отставание к минимуму. За пару первых минут четвертого периода лидер встречи успел смениться 5 раз, причем продолжительное время максимальная дистанция между коллективами составляла всего 2 очка. За три с половиной минуты начался финишный рывок подмосковных баскетболисток. Начало положил меткий трехочковый от MVP прошлого сезона Дарьи Челак, которая в итоге стала самым результативным игроком матча — 16 очков, 9 перехватов и 6 передач. За минуту до конца игры перевес спортсменок из Московской области составлял уже 7 очков. Встреча завершилась со счетом 61:54, как итог — бронзовые медали турнира завоевала СШОР по баскетболу из городского округа Мытищи.

В символическую сборную вошла Дарья Челак. Всего в турнире приняли участие три подмосковные команды: «Спарта энд К» — СШОР по ИВС из Ленинского городского округа заняла 6 место, а СШОР по баскетболу «Спартак» из городского округа Люберцы расположилась на 9 месте.

Финал всероссийских спортивных соревнований по баскетболу среди девушек до 15 лет (2011 г. р.) им. Евгения Гомельского прошел в городе Салават Республики Башкортостан с 13 по 21 апреля в ДС «Нефтехимик. Турнир организован в соответствии с целями государственной программы „Развитие физической культуры и спорта“.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.