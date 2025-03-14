Баскетболистки Мытищ стали победителями первенства ЦФО

В Калуге прошли матчи отборочного этапа Центрального федерального округа школьного чемпионата России «КЭС-Баскет» среди команд девушек. Московскую область на этих соревнованиях представляли победительницы регионального этапа — команда школы № 24 городского округа Мытищи, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На групповом этапе наши девушки переиграли соперниц из Костромской, Ярославской и Липецкой областей, уступив только команде Орловской области.

В серии плей-офф мытищинские баскетболистки уверенно разобрались с представительницами Тверской и Смоленской областей. А в финальном противостоянии снова сошлись с девушками из Орла.

В необыкновенной по накалу встрече в основное время победителя выявить не удалось. И только в овертайме наши девчата сумели взять реванш за поражение на групповом этапе и принести своему городу и всей Московской области заслуженную победу со счетом 79:76.

Неудержима была в этот день лидер команды Анастасия Ясинская, которая набрала 51 очко в финале. Справедливо она и была признана MVP турнира.

Тем временем в Смоленске одноклассники мытищинских баскетболисток также пробились в финал первенства ЦФО школьной лиги «КЭС-Баскет» и сегодня сыграют в финале с хозяевами турнира. При любом исходе обе команды мытищинской школы № 24 добились права сыграть во всероссийском финале школьной баскетбольной лиги.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.