Баскетболистки из Мытищ завоевали золото и серебро первенства

Финальные матчи первенства Московской области среди спортивных школ прошли 12 апреля в ФОК «Олимп» в Мытищах. Команды СШОР по баскетболу из Мытищ завоевали серебро и золото соревнований, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В финале турнира среди девушек 2010 года рождения мытищинские спортсменки уверенно обыграли в полуфинале команду из Ногинска со счетом 83:52. В решающем матче против СШОР ИВС из Видного команда уступила в напряженной борьбе — 58:64 и стала серебряным призером первенства.

Девушки 2011 года рождения встретились с соперницами из Видного уже в полуфинале и одержали победу со счетом 73:55. В финале они обыграли команду из Ногинска — 64:36 и завоевали золото первенства России.

Обе команды тренирует Наталья Жилина.

«Мытищи — округ возможностей и высоких спортивных достижений», — отмечала ранее глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в каждом городе Подмосковья отмечается огромная востребованность спортивных объектов.

«Поэтому мы стараемся активно развивать инфраструктуру. Это и лыжи, и спортивные объекты, бассейны», — сказал Воробьев.