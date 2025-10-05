Балашихинский школьник победил на Кубке Подмосковья по пневматическому пистолету

Кирилл Мартынов из Балашихи стал первым на Кубке Подмосковья по пневматическому пистолету, он занимается стрельбой более 4 лет.

4 октября в Балашихе прошли открытое первенство и Кубок Московской области по пневматическому пистолету и пневматическому карабину, посвященные памяти Героя РФ, старшего лейтенанта Александра Потапова. Турнир собрал 109 стрелков в возрасте от 11 до 16 лет из семи регионов России, среди которых Москва, Санкт-Петербург, Подмосковье и Марий-Эл. Стрелки состязались в 10 упражнениях в две смены.

Самыми сложными, по словам Мартынова, для него были первые два упражнения. У юноши тряслись и потели руки, а еще подвел пистолет (пуля почему-то летела ниже). Но в итоге мальчик справился и не только занял первое место, но и обеспечил себе путевку в сборную Московской области по открытому классу. Теперь у него в планах — сборная страны.

Глава реготделения Федерации практической стрельбы РФ по Подмосковью Борис Крейдлин отметил, что упражнения для турнира были взяты с чемпионата России. По числу выстрелов их поделили на длинные, средние и короткие. Спортсменам нужно было быстро и максимально точно поразить все мишени и не нарушить регламент.

По итогам Кубка и первенства региона в каждом классе и дисциплине выявили по три призера. Победителей наградили памятными грамотами и медалями.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.