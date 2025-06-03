Балашихинские спортсмены завоевали серебряную медаль на турнире по баскетболу

Баскетболисты 2012–2013 годов рождения принимали участие в открытом турнире города Гусь-Хрустальный «Победа», посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В соревнованиях за победу боролись спортсмены из Балашихи. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Подопечные Юрия Бессонова из школы олимпийского резерва «Метеор» показали отличную игру, уверенно обыграв четырех соперников подряд, включая команду 2010 года рождения. В заключительном матче балашихинцы уступили команде 2011 года рождения из Собинки. Но несмотря на это, метеоровцы вернулись домой с серебряными медалями.

Стоит отметить, что особенно ярко проявили себя балашихинские баскетболисты Олег Шикуров — он признан лучшим игроком турнир, а также Сергей Белов — он стал лучшим снайпером соревнований.

Подробную информацию по занятиям, в том числе и баскетболу можно получить на официальном сайте спортивной школы олимпийского резерва «Метеор».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что бассейны пользуются популярностью во всех городах, поэтому в регионе будут строить и новые спортивные объекты.

«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал Андрей Воробьев.